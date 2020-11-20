РИАМО - 20 ноя. С начала текущего года правительство одобрило технологическим компаниям столицы субсидии и гранты на общую сумму около 875 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей. Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты. С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 миллионов рублей», – сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, поддержку оказали для 225 технологических проектов резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, выделены субсидии на инжиниринг, а также гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.

Также Сергунина оценила выступление сборной России на чемпионате мира Cybathlon 2020. Мероприятия прошло на минувшей неделе. Российская сборная показал улучшенные результаты, если сравнивать чемпионат 2016 года. Еще трое членов национальной команды вошли в топ-5.

На соревнованиях по кибатлетике спортсмены с особенностями здоровья используют передовые кибернетические технологии. Это бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие устройства. Российские кибератлеты выступали в пяти дисциплинах с применением отечественных разработок, большинство из которых было создано московскими компаниями.

Из-за распространения коронавируса чемпионат в этом году было решено провести на «домашних» площадках стран-участниц. Все они были оборудованы по регламенту. В России такой площадкой стал Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.