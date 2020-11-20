РИАМО - 20 ноя. До 2022 года 555 подмосковных школ оснастят новой компьютерной техникой в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В школы мы поставим современные компьютеры и планшеты - то, без чего сложно представить современное образование», - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Министр добавила, что до конца этого года техникой планируется оснастить 164 школы.