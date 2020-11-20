РИАМО - 20 ноя. В Московской области и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололеда до 21 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за снега, налипания мокрого снега, гололеда объявлено в Москве и Подмосковье до 06:00 21 ноября. Также в регионе действует предупреждение из-за ветра с порывами до 11-16 метров в секунду до 21:00 20 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Тамбовской, Курской и Воронежской областей.

В Московском регионе в пятницу будет от минус 1 до плюс 1 градуса, возможен мокрый снег, местами будет сильная гололедица. Ветер юго-западный, южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 11-16 метров в секунду.

В ночь на 21 ноября ожидается облачная погода, местами снег, гололедица, местами сильная. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура будет в пределах минус 2 – 0 градусов. Днем ветер, снег и гололедица сохранятся, температура прогнозируется в районе минус 1 – плюс 1 градуса.