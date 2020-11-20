РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Госавтоинспекторы проверили на трезвость свыше 100 водителей в ходе рейда в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекция горокруга в преддверии выходных дней усилила меры контроля и проводит оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

«Один из таких профилактических рейдов прошел в пятницу, 20 ноября. В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 100 автомобилей. По теме мероприятия нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

Экипажи дорожно-патрульной службы в заранее определенных местах останавливали все транспортные средства и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автоинспекторы вручали водителям тематические памятки по правилам дорожного движения.

«Подмосковная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», - добавляется в материале.

Об управлении автотранспортом в состоянии опьянения либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения, а также о неправомерных действиях сотрудников полиции граждане могут сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.