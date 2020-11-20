РИАМО - 20 ноя. Стоимость загородной недвижимости в Московской области выросла на 7% в октябре по сравнению с июнем этого года, сообщил РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«Стоимость загородных объектов медленно подрастает. За год средняя цена типового дома прибавила 15%, а с июня по октябрь она выросла на 7%», — сказал Попов.

Он отметил, что спрос на загородную недвижимость также остается высоким. Текущей осенью домами и дачами интересуются активнее, чем год назад.

«Общий уровень интереса к загородным объектам остается на высоком уровне. Даже сейчас этими сегментами недвижимости интересуются активнее, чем прошлым летом», - подчеркнул Попов.

При этом по сравнению с июнем 2020 года спрос на дачи в октябре упал на 36%.