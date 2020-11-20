РИАМО - 20 ноя. Стоимость загородной недвижимости в Московской области выросла на 7% в октябре по сравнению с июнем этого года, сообщил РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
«Стоимость загородных объектов медленно подрастает. За год средняя цена типового дома прибавила 15%, а с июня по октябрь она выросла на 7%», — сказал Попов.
Он отметил, что спрос на загородную недвижимость также остается высоким. Текущей осенью домами и дачами интересуются активнее, чем год назад.
При этом по сравнению с июнем 2020 года спрос на дачи в октябре упал на 36%.
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