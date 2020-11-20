РИАМО - 20 ноя. Почтовый музей в столице запустил онлайн экскурсии на постоянной основе, там разработали увлекательные мероприятия для всех, кто интересуется историей Москвы и почты, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Для гостей проводят индивидуальные и групповые лекции, знакомят с уникальными экспонатами, которые бережно собирали много лет.

«Виртуальные двери почтового музея всегда открыты — каждый четверг проходит онлайн экскурс, на котором все посетители знакомятся с почтовой службой, узнают малоизвестные факты о почте и задают вопросы», — говорится в сообщении.

Есть и тематические экскурсии, посвященные определенным событиям. Одно из них — День рождения почтового ящика или всемирный День почты.

«Это замечательная возможность провести совместный досуг с пользой и расширить свои познания о почте. Наши онлайн экскурсии разработаны для широкой аудитории — интересно и детям, и взрослым. Ведь мало кто знает, что прообразом современного почтового ящика был башмак, а в наше время можно отправлять не только обычные посылки, но и живой груз — пчелок», — отметила представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» Раиса Марецкая.