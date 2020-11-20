РИАМО - 20 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных детских врачей с Днем педиатра во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы, которая сейчас проходит модернизацию, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сегодня детские врачи отмечают свой профессиональный праздник — День педиатра. И мы от всей души благодарим почти 5 тысяч московских докторов, посвятивших себя самой доброй медицинской специальности, за их подвижнический труд на страже здоровья малышей», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что самый большой коллектив детских врачей столицы работает в Морозовской больнице.

Три года назад в больнице завершилось строительство нового корпуса — туда переехали многие подразделения больницы. Теперь начнется ремонт старых корпусов.

Два корпуса больницы — для размещения городского центра детской трансфузиологии и отделения паллиативной помощи — отремонтируют за счет благотворителей. За счет городского бюджета отремонтируют еще один корпус учреждения.

«В столице проживают свыше 2 миллионов детей и подростков. Забота о здоровье детей является приоритетом московского здравоохранения. Для маленьких пациентов и их родителей необходимы максимально комфортные условия», — отметил градоначальник.

Международный день педиатра отмечается 20 ноября. День педиатра празднуют в ту же дату, что и Всемирный день ребенка. Эти праздники неразрывно связаны, ведь педиатр — врач, который следит за здоровьем детей.