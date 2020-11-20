РИАМО - 20 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров, который составили по итогам октября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«В октябре 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым), Андрей Воробьев (Московская область), Владимир Солодов (Камчатка)», – говорится в сообщении.

СМИ цитировали Воробьева, который сообщил в Instagram, что массовая вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса начнется в январе 2021 года.

В рейтинг включены действующие на период исследования главы регионов России, ведущие свои блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тысяч различных источников.