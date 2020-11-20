РИАМО - 20 ноя. Согласно данным телескопов системы ATLAS, астероид диаметром 5-10 метров пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли, передает Газета.ru.

Речь идет о небесном теле под названием 2020 VT4. Оно пролетело на рекордно близком расстоянии в 350 километров от планеты.

«Телескопы зафиксировали астероид, когда он находился над южной частью Тихого океана», - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд по сближению небесного тела с Землей был установлен в августе 2020 года, когда астероид пролетел в 3 тысячах километров от планеты.​​