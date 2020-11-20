РИАМО - 20 ноя. Российская фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при, который будет проходить в Москве, сообщает Газета.ru.

«Щербакова не сможет выступить на московском этапе Гран-при. Она вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

Щербакова стала серебряной призеркой чемпионата Европы этого года, также она является двукратной чемпионкой России (2019 и 2020 годы).

Как уточняется на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, в этом сезоне фигуристка принимала участие в двух этапах Кубка России, она выиграла оба старта.​