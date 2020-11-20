РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Более 1,4 миллиарда рублей не доплатили жители управляющим компаниям в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Еженедельное совещание по вопросам работы обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций провел заместитель главы администрации по ЖКХ Роман Комиссаров 19 ноября. В работе приняли участие 24 управляющие компании муниципалитета и 5 РСО.

«На повестке – работа предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период, дезинфекция подъездов и входных групп, вопросы задолженности УК перед РСО, а также работа УК с дебиторской задолженностью населения, которая на сегодняшний день уже более 1,4 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Следующая встреча состоится 26 ноября.

«Участникам совещания напомнили, что для включения в повестку штаба необходимо направлять свои вопросы на электронную почту 89015026008-turaeva@mail.ru», - заключается в сообщении.