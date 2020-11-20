РИАМО - 20 ноя. Сотрудники «Мособлпожспас» эвакуировали двоих детей с лоджии задымленной квартиры во время пожара, произошедшего в пятиэтажном доме в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы областного спасательного ведомства.

Инцидент произошел 19 ноября. Пожарные обнаружили детей на лоджии квартиры, расположенной по соседству с очагом возгорания.

«Девочки трех и шести лет находились дома одни, когда в соседней квартире начался пожар. Так как все комнаты быстро заполнились дымом, дети, одевшись, вышли на лоджию и стали звать на помощь», — сказал старший смены Владимир Доронин.

Он добавил, что руководитель тушения пожара — начальник 229-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» дал команду эвакуировать девочек.

С помощью трехколенной лестницы спасатели в два приема спустили детей вниз, где передали отцу, который приехал с работы к месту ЧП.

«Девочки мужественно выдержали это испытание, не паниковали и вели себя по-взрослому. Остальных жителей подъезда эвакуировали лестничным маршем. На пожаре никто не пострадал», — уточнил спасатель.