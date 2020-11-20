РИАМО - 20 ноя. Реализация программы по модернизации старых молочных ферм в Московской области привела к тому, что в регионе ежегодно реконструируют около десятка таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Еще одну реконструированную молочную ферму запустили в Пушкинском городском округе.

«Мы порядка десяти ферм ежегодно модернизируем, возвращаем в оборот. Где-то практически с нуля создается новое предприятие», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он напомнил, что программа по модернизации старых ферм реализуется в Подмосковье с 2018 года.

«В рамках программы аграриям выделяется субсидия в размере 50% от стоимости нового оборудования при реконструкции старых ферм», - добавил Разин.