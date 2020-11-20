РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Подольской городской поликлинике №2 передали игровой набор для детской комнаты, в него вошли книги, раскраски, пазлы, альбомы, принадлежности для рисования и развивающие игрушки, сообщается на сайте администрации округа.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, депутат Московской областной Думы Павел Максимович, главный врач Подольской городской клинической больницы №3 и депутат горсовета Марина Черногорова.

«Во Всемирный день прав ребенка, 20 ноября, члены местного отделения ВПП «Единая Россия» передали подарочный игровой набор «Коробка храбрости» Подольской городской детской поликлинике №2. В набор вошли книги, раскраски, пазлы, альбомы, принадлежности для рисования и развивающие игрушки. Его разместят в «Доброй комнате». Уютный уголок с новыми игрушками поможет маленьким пациентам скрасить время ожидания приема врача», – говорится в сообщении.

По словам Максимовича, идея создания уголка для релаксации детей в медицинских учреждениях возникла в 2019 году. Реализовать ее помогли неравнодушные люди. Теперь такие зоны есть в каждом медицинском учреждении Подольска.

Главный врач Подольской городской детской поликлиники №2 Анастасия Савина поблагодарила администрацию Подольска и депутатов за помощь. Она отметила, что маленькие пациенты полюбили такие детские уголки.

«Второй год подряд мы получаем подарки для наших маленьких пациентов. Здорово, что в период ожидания приема дети могут порисовать, поиграть. Правда сейчас мы минимизировали сроки ожидания благодаря электронной записи. В период начала пандемии закрывали игровую зону, останавливали плановую помощь. На сегодняшний день поликлиника работает в штатном режиме, но с соблюдением санитарных правил и разделением потока пациентов. Мы очень благодарны за оказанную помощь», – сказала Савина.

«Добрая комната» – инициатива депутата Московской областной думы Линары Самединовой. Проект нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения. Комната оборудована детской мебелью, теплым напольным покрытием, развивающими и безопасными игрушками и наборами для творчества.