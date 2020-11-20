РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Работодатели Балашихи предлагают соискателям 2 483 вакантных рабочих места, численность зарегистрированных безработных в городском округе составляет 8 914 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Заявленная работодателями потребность по рабочим специальностям без учета вакансий, на которые принимают иностранную рабочую силу, составляет 1 620 человек. Заявленная потребность на специалистов различных профилей составляет 798 человек. У работодателей больше всего востребованы специалисты: полицейские, медицинские работники (врачи, медицинские сестры), инженеры различных специализаций», - говорится в сообщении.

По словам начальника управления соцзащиты населения по Балашихе Игоря Мамонкина, по рабочим профессиям наиболее востребованы: слесари различных специальностей, станочники (токари, фрезеровщики), электрогазосварщики, электромонтеры, водители автомобилей, трактористы, уборщики производственных и служебных помещений, дворники.

Наиболее востребованными профессиями среди безработных граждан являются менеджер (различной направленности), администратор, бухгалтер, диспетчер, продавец, кассир, кладовщик и водитель автомобиля.