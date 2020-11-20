РИАМО - 20 ноя. Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, сообщает Газета.ru.

Она выложила в соцсеть Instagram видеозапись из больницы. Женщина заболела две недели назад, испытывала боли в груди, костях и мышцах, а также терпела сильный кашель и лечилась дома.

«Артистка вынуждена была обратиться за профессиональной врачебной помощью после ухудшения состояния», — говорится в сообщении.

У актрисы диагностировали поражение 30% легких — ей приходится дышать с помощью кислородной маски.

По словам Ксенофонтовой, врачи у нее подозревают коронавирус, но тест дал отрицательный результат.​

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.