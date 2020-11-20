РИАМО - 20 ноя. Торговый центр «Свежий рынок Московский» в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Комитет завершает итоговую проверку, по результатам которой застройщику выдадут заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Данный объект построен инвестором в новом жилом микрорайоне в городе Московский недалеко от жилых домов и будет востребован у горожан.

В ТЦ будут магазины розничной торговли, предприятия быстрого питания, пекарня, аптека, административные и технические помещения.

На прилегающей территории планируется создать парковку на 86 машино-мест. Грузовой транспорт к рынку будет подъезжать в основном со стороны заднего фасада.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах строительства ТиНАО. При возведении ТЦ «Свежий рынок Московский» Мосгосстройнадзором совместно со специалистами Центра экспертиз проведено 17 проверок», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что на объекте проверяли соответствие выполненных работ и применяемых стройматериалов утвержденному проекту.