РИАМО - 20 ноя. В селе Ульянино Раменского городского округа появится фельдшерско-акушерский пункт, который планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительная готовность ФАПа – 98%. На объекте завершается отделка помещений, ведется сборка и монтаж мебели и оборудования, а также пусконаладка инженерных систем», - отметил глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

В состав фельдшерско-акушерского пункта включены комната пребывания пациентов, кабинет приема, смотровая, процедурная, стерилизационная и материальная комнаты, санитарная, а также помещение для персонала с раздевалкой. Для врача предусмотрено встроенное жилье с отдельным входом.

Заказчик возведения: ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

В текущем году в Подмосковье планируется ввести в строй 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Такие пункты предназначены для оказания первичной медико–санитарной помощи в населенных пунктах, где население составляет от 100 человек до 2 тысяч. Открытие пункта связано с повышением доступности медицинских услуг для жителей поселка и населенных пунктов, которые находятся рядом.