РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Жителей Люберец предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях, в пятницу ожидается усиление ветра и мокрый снег, переходящий в дождь, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По данным Росгидромета, в ближайшие часы и до 6:00 21 ноября в Московской области ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, местами налипание снега, гололед, усиление юго-западного ветра с порывами 11-16 метров в секунду, гололедица, местами сильная.

«В связи с ухудшением погоды МЧС просит жителей городского округа Люберцы быть осторожными», - говорится в сообщении.