РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Подрядные организации в городском округе Люберцы провели под зиму посадку луковиц тюльпанов в количестве почти 200 тысяч штук, говорится в сообщении управления благоустройства администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы выполнены работы по посадке луковиц тюльпанов в количестве 199 680 штук. Общая площадь посадки составила 3 328 квадратных метров. Цветники были украшены декоративной щепой», - говорится в сообщении.

Люберцы и поселки украсят тюльпаны трех сортов: «Триумф», «Дарвиновы гибриды», «Махровые».

Основными местами посадки стали территории у памятников и центральные улицы. В Люберцах - у памятников «Три Ивана», «Аллея Славы», «Ангел Хранитель» и «Не вернувшимся с войны», у стены «Слава ВВС России», а также возле стелы «Люберцы» на Октябрьском проспекте и на улице Юбилейной, у мемориального комплекса «Вечный огонь», у знака «Жертвам политической репрессии», напротив СК «Триумф», в Центральном парке, у стелы «Добрый ангел мира», у мемориала «Братская могила борцов двух революций».

В Томилине - в микрорайоне Птицефабрика и на территории, прилегающей к улицам Жуковского и Горького. В Октябрьском - на улице Ленина. В Малаховке - в «Сквере влюбленных» на Быковском шоссе, в сквере Победы и у КДЦ «Союз». В Краскове - у памятников павшим воинам в Великой Отечественной войне на улицах Федянина, Лорха и Некрасова, а также у скульптурной композиции Чуриковой.