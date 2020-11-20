РИАМО - 20 ноя. Предприниматель Сулейман Керимов подал иск к ряду СМИ с требованием признать не соответствующими действительности публикации о нем, суд удовлетворил иск, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Басманного районного суда Москвы.

Иск о защите чести и достоинства был подан к АО «Рус медиа» (издает журнал Forbes), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издает газету «Ведомости») и ООО «Собеседник-Медиа» (издает газету «Собеседник»). Кроме того, иск подан к некой Наринэ Давыдовой, которая, по данным СМИ, репостнула ссылки с материалами в Facebook.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме. В части взыскания морального вреда в пользу истца с Давыдовой — взыскать 1 тысячу рублей, с юридических лиц — по 10 тысяч рублей, также с ответчиков взыскана государственная пошлина», — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, иски Керимова связаны с критическими статьями о деятельности бизнесмена.