РИАМО - 20 ноя. На территории Москвы в начале будущей недели прогнозируется ледяной дождь, он может продолжаться несколько суток, сообщается на сайте «Метеовести».

«В зону замерзающих осадков опять попадет весьма значительная территория: она протянется от востока Черноземья через центральные районы до Поморья и Карелии. Москву, увы, снова зацепит», — говорится в сообщении.

В пятницу в столице будет оттепель. Осадки начнут переходить в снег, возможно его налипание на провода и ветви деревьев.

В выходные в мегаполисе немного похолодает, но 23-24 ноября температура снова повысится. Таким образом, сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток подряд.

В ночь на 19 ноября в Москве прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовалась сильная гололедица. Горожане начали массово обращаться за медицинской помощью из-за травм, полученных в результате падений.