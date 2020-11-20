РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания обязала дворников при минусовой температуре ежедневно посыпать дорожки песком, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с наступлением минусовой температуры в обязанность дворников при ежедневной уборке придомовой территории в обязательном порядке входит посыпание дорожек песком. Эту работу дворники выполняют каждое утро», - говорится в сообщении.

Дворники выполняют свою работу для того, чтобы люди могли идти на работу уверенно, не скользя. Дорожки посыпали на улицах Советская у домов 1, 3; Садовая, 2; Ленина, 22.