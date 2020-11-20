РИАМО - 20 ноя. Проект автомойки, которую построят в подмосковной Дубне, согласован комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, двухэтажное здание предполагает площадь свыше 1,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры Подмосковья.

«В Мособлархитектуре согласовали облик объекта дорожного сервиса в городе Дубне, на улице Тверской. Двухэтажное современное здание площадью чуть более 1,3 тысячи квадратных метров включает в себя комплекс помещений для обслуживания автомобилей и клиентов. При введении объекта в эксплуатацию планируется создать порядка 12 рабочих мест», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В здании прямоугольной формы расположится два бокса роботизированной мойки легковых машин с непрерывным технологическим циклом, складское, техническое, а также административное помещения и помещения для сушки автомобилей, их хранения и химобработки.

«Строительство здания планируется вести по индивидуальному проекту. Стилистическая идея при отделке фасадов заключается в применении контрастного сочетания старинного глиняного кирпича, темных матовых панелей и витражной системы окон и дверей, обеспечивающей панорамные виды и обилие естественного света в помещениях», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что данный архитектурный стиль и композиционные приемы сделают образ объекта уникальным.

В проекте предусмотрено создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, а также мероприятия, которые должны обеспечить комфорт и безопасность пешеходного движения. В рамках проекта пройдет озеленение и благоустройство территории, будут организованы места для временной парковки.