РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В Подольске на улице Парковой установили новую детскую площадку по просьбе жителей, сообщил депутат горсовета Денис Бесогонов.

Бесогонов осмотрел недавно установленную детскую площадку во дворе дома №43 на улице Парковой.

«В ходе предвыборной кампании от жителей домов №№43 и 45 на улице Парковой поступил наказ об установке новой детской площадки, которая бы отвечала всем требованиям безопасности и позволила гулять с детьми в своем, а не чужом дворе. Спустя два месяца моей работы над вопросом новая детская площадка появилась и теперь радует жильцов», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что всегда старается слышать жителей округа, учитывать и исполнять их наказы.