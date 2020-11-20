РИАМО - 20 ноя. Лишение свободы на срок до трех лет может грозить владельцам цифровых и криптовалют, не указавшим операции с ними на сумму от 45 миллионов рублей, а также сумму остатка в цифровом кошельке в налоговой декларации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Минфин России разработало специальные поправки в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов.

«Криптообменники и майнеры криптовалют должны будут направлять информацию об операциях с цифровыми валютами в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)», - говорится в сообщении.

Также уголовное преследование грозит владельцам криптоактивов, совершавших операции с ними на сумму 600 тысяч рублей в год и при этом, как минимум дважды в течение трех лет, не указавших такие сделки в налоговой декларации.

В январе 2021 года в России вступит в силу закон о цифровых финансовых активах, который запретит расплачиваться криптовалютой за товары и услуги на территории страны. Сделки с ней и получение криптовалют в результате майнинга будут разрешены.