РИАМО - 20 ноя. В подмосковном Клину правоохранители задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого ранее обнаружили в лесу со связанными руками, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Труп мужчины с телесными повреждениями в области головы и шеи, со связанными руками и обмотанной вокруг головы полимерной пленкой нашли в лесном массиве в 100 метрах от автодороги, идущей в сторону деревни Жестоки. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершенному убийству двух мужчин и одной женщины. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Криминалисты уже осмотрели место преступления и автомобиль, на котором подозреваемые вывозили в лес убитого мужчину. Назначены судебные экспертизы.