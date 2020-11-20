РИАМО - 20 ноя. ОАТИ проверило соблюдение мер профилактики коронавируса и требований заполняемости в кинотеатре «Спутник» в столице, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

Кинотеатр расположен в московском районе Лефортово.

«В ходе обследования существенных нарушений не выявлено», - сказал Комаров.

В кинотеатре на сеансе заполняемость зала зрителями должна быть не более 25%. Данные требования связаны с мерами борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Рейды столичной ОАТИ по данному вопросу продолжатся.

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20 НОЯБРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

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