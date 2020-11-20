РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли выбраться из лесополосы Ногинского лесничества двум потерявшимся жителям Балашихи, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» определили их геолокацию и передали спасателям точные координаты, сообщается на странице Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» по Балашихе в соцсети «ВКонтакте».

19 ноября 18-летняя девушка вместе с 17-летним юношей решили прогуляться в лесу, но, заблудившись, поняли, что не могут найти обратную дорогу, и позвонили в Единую службу спасения «Система-112». Они рассказали спасателям, что направились в лес в районе улицы 40 лет Победы города Балашихи, шли по тропинке вдоль просеки и уперлись в забор военного полигона, на котором увидели предупреждающие знаки.

«Обходя забор, молодые люди зашли в труднопроходимую заболоченную местность и не заметили, как стемнело. В сумерках найти обратную дорогу не смогли и вызвали спасателей», – сказал старший смены спасателей Владимир Петров.

Он добавил, что молодые люди поступили правильно, взяли с собой заряженные смартфоны, позвонили в службу спасения и ждали их на одном месте. В то время как спасатели ехали в район поисков, с молодыми людьми связались волонтеры общественной организации «ЛизаАлерт», которые определили их геолокацию и передали спасателям точные координаты.

По его словам, получив от волонтеров координаты, дежурная смена спасателей оперативно прибыла в район поисков и, поддерживая телефонную связь с заблудившимися, приступила к поисковым мероприятиям.

«Спустя час спасатели вышли к запросившим помощь молодым людям, которые оказались в районе озера Марьино, и вывели их из леса. Заблудившиеся устали и сильно замерзли. Доведя ребят до машины, спасатели отогрели их и довезли до города. Спасательная операция была завершена», – подчеркнул Петров.