РИАМО - 20 ноя. Уровень кислорода в крови человека является важным, но не единственным показателем, который учитывается при определении тяжести заболевания Covid-19, для измерения этого параметра используют пульсоксиметр, сообщил сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

Пульсоксиметр – это прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Большой спрос на него возник осенью из-за распространения коронавируса.

«Пульсоксиметр определяет насыщенность крови кислородом. Это один из тестов при поражении легких. При коронавирусе возможно поражение легких, соответственно, падает насыщение кислородом. Эти данные – один из критериев госпитализации и оказания стационарной помощи, а не амбулаторной», – сказал Демуров в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что окончательное решение о госпитализации принимает только врач.

Кроме того, специалист призвал не заниматься самолечением, если пульсоксиметр показал низкие значения уровня насыщения крови кислородом. Тем более, что данные прибора могут колебаться в зависимости от обстоятельств.

«Если просто находиться в каком-то мало насыщенном кислородом помещении, то кислород тоже может снизиться. Нет одного критерия, который позволяет человеку без специального образования определить, что с ним происходит», - подчеркнул врач.

По его словам, нужно уметь анализировать большой объем знаний, также необходим навык обработки полученной из прибора информации.

Демуров отметил, что только с помощью данного медицинского прибора нельзя поставить себе диагноз, так как нужно понимать, что информации от него слишком мало для выявления Covid-19.​​

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20 НОЯБРЯ

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