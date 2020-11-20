РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Депутат Люберец Дмитрий Крестинин и волонтер МГЕР помогли участнику ВОВ, у которого были проблемы со здоровьем, они пригласили врача, который провел осмотр, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Крестинин и волонтер «Молодой Гвардии Единой России» Алеся Морозова побывали у гостях у Михаила Ивановича Семкина. Они традиционно пришли не с пустыми руками - передали семье Михаила Ивановича необходимые продукты, а потом поговорили о жизни. В ходе беседы Семкин рассказал о проблеме со здоровьем, ему был срочно нужен осмотр хирурга.

«Благодаря нашему взаимодействию с волонтерами, заместителем главы муниципалитета Михаилом Криворучко, начальником управления по работе с молодежью Борисом Новиковым, мы доставили врача-хирурга ГБУЗ МО «ЛОБ» Игоря Жевтило к Михаилу Ивановичу прямо из военкомата, где он осуществлял осмотры призывников. Осмотр был произведен, лечение назначено. Держим с родственниками Михаила Ивановича связь, с их слов его состояние стало несколько лучше. Договорились с ними, что на следующей неделе примем решение, нужен ли будет вновь осмотр этого врача», - сказал Крестинин.

Волонтер Алеся Морозова станет чаще посещать Семкина, при необходимости будет доставлять ему лекарства и продукты.