РИАМО – 20 ноя. Российских автомобилистов могут начать штрафовать за превышение скорость на 1 километр в час, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Эта инициатива принадлежит члену комитета Госдумы по транспорту и строительству Александру Васильеву («Единая Россия»).

«Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 километр в час​, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам», - отметил Васильев.

Он напомнил, что превышение скорости движения – провоцирующий фактор во всех авариях. Депутат уверен, что если изменить минимальную дельту для штрафа с 20 километров в час (как сейчас), то ситуация может поменять кардинально.

«Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», - резюмировал депутат.