РИАМО - 20 ноя. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют выпадение снега в столице, с запада подойдет атмосферный фронт с волнами, который время от времени и будет засыпать снегом, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Может выпасть от 2 до 5 сантиметров, прирост снега составит 1-3 сантиметра», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 15 метров в секунду.

Днем 21 ноября температура воздуха упадет до минус 2 градусов.