РИАМО - 20 ноя. Днем в пятницу на севере, северо-западе и западе Подмосковья начал идти слабый снег, температура там держится в районе 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На западе Подмосковья снег перемежается слабым дождем. В Москве снега не было, ветер в порывах сохранялся до 13 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Примерно через час-два зона осадков в виде мокрого снега достигнет столицы.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что до 06:00 21 ноября в регионе ожидаются мокрый снег и гололед. Также в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.