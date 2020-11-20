РИАМО - 20 ноя. В жилом доме на улице Красная Пресня в центре Москвы произошел пожар, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 12:22 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный административный округ, Красная Пресня, дом 32/34. По заявке: балкон на шестом этаже шестиэтажного жилого дома», - сказал собеседник агентства.

Принятыми мерами в 12:29 пожар локализовали. В 12:40 возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Одного человека передали медикам для осмотра. Эвакуация не проводилась.