РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами городского совета депутатов Евгением Николаевым и Антоном Орешковым посетили Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов региона «Мироград», в учреждении завершен комплексный ремонт, закуплено и установлено медицинское и вспомогательное оборудование, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Депутаты вместе с директором реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» Балашихи, в структуру которого входит «Мироград», Ольгой Садиловой, осмотрели медкабинеты, столовую и комнаты для проживания ребят. В основном здании завершен комплексный ремонт, закуплено и установлено медицинское и вспомогательное оборудование в кабинеты специалистов и необходимая мебель в комнаты, где будут проживать дети вместе с одним из родителей.

«В центре «Росинка», который расположен в Балашихе, работают уникальные специалисты, которые помогают самым тяжелым ребятишками, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, ментальные нарушения, в том числе ДЦП, в возрасте от рождения и до 18 лет. И оборудование, которым сейчас обеспечен «Мироград» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, есть лишь в единственном экземпляре на территории региона», - сказал Ефимов.

По словам Садиловой, на начальном этапе центр сможет принимать до 60 детей инвалидов и их родителей. Курс реабилитации и абилитации – 28 дней.

«У центра собственная скважина, котельная, КНС. Завершаются последние работы, которые позволят обеспечить здание чистой водой, и все будет готово для приема первых пациентов », - подчеркнула Садилова.

Ефимов отметил важность скорейшего открытия и продолжения благоустройства территории учреждения в 4 гектара, уточнив у Садиловой, какая еще помощь необходима центру для открытия.

«Мы продолжаем набирать кадры. Нам требуются повара, кухонные рабочие, специалисты по социальной и реабилитационной работе, психологи, логопеды, врачи, медицинские сестры и многие, многие, кто бы стал частью нашей команды», - сказала Садилова.

Ефимов попросил городских депутатов довести эту информацию через СМИ и свои социальные сети до жителей Балашихи, которые нуждаются в работе.

В завершение знакомства с учреждением депутаты передали 300 защитных масок для центра «Росинка».

Межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» расположен в деревне Федурново, владение 25-А. Справки по телефону: 8 (495)521-33-93.