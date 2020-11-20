РИАМО - 20 ноя. Автолюбителям и пешеходам Московской области рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за снегопада и гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В пятницу в Московской области ожидается мокрый снег, который перейдет в снегопад, местами будет сильная гололедица. Ветер усилится порывами до 11-16 метров в секунду. Непогода продолжится до утра 21 ноября.

«Призываем автомобилистов быть аккуратными на дорогах, не совершать резких маневров, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть предельно внимательными в зонах пешеходных переходов», - говорится в сообщении.

Также пешеходам следует переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей, в темное время суток следует обязательно надеть световозвращатели.

Ранее ГУ МЧС России по Подмосковью предупредило жителей региона, что до 06:00 21 ноября в Московской области ожидаются мокрый снег и гололед. Также в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.