РИАМО - 20 ноя. В режиме онлайн в пятницу прошло торжественное открытие творческого конкурса «Созвездие» для воспитанников детских домов Московской области, его приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

С приветственным словом к участникам конкурса обратились финалистка телепроекта «Ты – супер - 2020!» Мария Божьева и телеведущая и певица Ольга Бузова.

«У нас множество талантливых ребят среди воспитанников детских домов. Здорово, что для каждого есть возможность раскрыть свой творческий потенциал, участвуя в конкурсе. В этом году в конкурсе принимают участие 63 воспитанника в возрасте от семи до 18 лет», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что конкурсанты смогут показать свои таланты в одной из пяти номинаций: хореографическая, театральная, вокальная, инструментальная и литературная. Лучшие участники из Подмосковья вместе с ребятами из других регионов РФ будут бороться за победу на всероссийском конкурсе.

«Желаю всем участникам удачи, вдохновения и новых творческих успехов», - отметила министр.

Она напомнила, что в 2019 году в финале всероссийского детского художественного творчества в номинации «Вокал» победу одержал воспитанник Православного центра образования имени преподобного Сергия Иван Озаруков, а творческий коллектив детского дома «Созвездие» занял второе место в номинации «Театральная».

Оценивать участников регионального конкурса будут российский актер Александр Петров, советский и российский актер театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев и другие.