РИАМО - 20 ноя. В Московской области прогнозируется сильный снегопад с пятницу, в связи с этим дорожные службы подготовили к работе в непогоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Днем в пятницу в регионе ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Местами прогнозируется сильная гололедица и усиление юго-западного ветра с порывами 11-16 метров в секунду. Непогода продолжится в области до утра 21 ноября.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что не менее 2 тысяч единиц спецтехники находятся на дежурстве на дорогах Подмосковья.