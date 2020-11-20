РИАМО - 20 ноя. В подмосковном Детском клиническом многопрофильном центре (ДКМЦ) за период с начала июля реабилитацию прошли уже 345 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждении принимают детей, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19 в тяжелой и среднетяжелой формах. Лечатся различные осложнения, в том числе фиброз, бронхоэктатическая болезнь, хронический бронхит. Это уникальный для Центрального федерального округа лечебно-восстановительный комплекс. В его курсе реабилитации представлено 50-60 процедур.

«Для детей подбирается индивидуальная программа лечения. Она разработана подмосковными специалистами специально для этого отделения центра. В лечении упор делается на специализированную дыхательную гимнастику, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Эти упражнения улучшают кровоснабжение, функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, восстанавливают правильное дыхание у ребенка», - рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области, главный врач ДКМЦ МО Нисо Одинаева.

По ее словам, в программу здесь также входят кинезиотерапия, посещение соляной пещеры, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК. Все эти процедуры положительно влияют не только на работу органов дыхания, но и полностью на организм.

Пройти реабилитацию после Covid-19 можно после обращения к участковому врачу. Он подготовит нужные документы и направит их в электронном виде в санаторно-курортный отдел ДКМЦ Московской области.

После этого родителям позвонят из центра, а также подберут подходящую дату. Оздоровительная смена рассчитана на 14 дней. Дети могут находиться в учреждении вместе с родителями.

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20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.