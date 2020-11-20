РИАМО - 20 ноя. По факту невыплаты заработной платы сотрудникам организации «СтройСервис» на юго-западе Москвы следственными органами начата доследственная проверка, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в период с августа по октябрь 2020 года руководство общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства полностью не выплатило заработную плату работникам», - сказала Иванова.

Предварительно, у компании была финансовая возможность для выплаты заработной платы. Сумма задолженности перед сотрудниками составила свыше 11 миллионов рублей.

Руководством следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками органов прокуратуры создана рабочая группа, которая поможет решить вопрос с погашением задолженности перед трудовым коллективом. Уже проведена встреча с работниками.

Следователи провели комплекс мероприятий, направленных на восстановление трудовых прав работников и погашение им задолженности по заработной плате.

В скором времени будет опрошено руководство компании, а также изучена финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.