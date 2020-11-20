РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В пятницу культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на развлекательную программу «Веселый клоун Рим Дин», посвященную Всемирному дню ребенка, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие пройдет в режиме онлайн.

«Веселый, добрый и очень смешной клоун покажет для юных жителей округа цирковые номера и фокусы. Присоединиться к мероприятию можно в социальной сети Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/kc_domoficerov/. Начало в 16:00», - говорится в сообщении.