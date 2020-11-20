РИАМО – 20 ноя. Рособрнадзор сообщил дату проведения итогового сочинения для 11-х классов, оно пройдет не раньше 5 апреля, сообщает Nation News.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к ЕГЭ.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов со 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Сочинение оценивается по системе «зачет» и «незачет». Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе написать изложение.

Также итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет после написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию.

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20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.