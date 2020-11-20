РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Водоснабжение четырех домов восстановили на Сходненской улице в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Аварийные бригады устранили последствия прорыва водопровода в ночь на 20 ноября. Подрядчики и сотрудники обслуживающей организации «Водоканал +» провели откачку колодцев и перекрыли задвижки на аварийном участке», - говорится в сообщении.

Авария произошла в 5:00 пятницы. Несколько часов без воды оставались четыре дома по улице Сходненской.

«В настоящее время водоснабжение восстановлено», - заключается в материале.