РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Четыре группы в дошкольных детских учреждениях подмосковного Красногорска закрыли на карантин в связи с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сейчас в городском округе на карантине находятся 28 групп в 15 садах, из них 4 группы в связи с коронавирусной инфекцией, остальные – по ОРВИ», – говорится в сообщении.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина накануне проверила, как соблюдаются требования Covid-безопасности в детских садах №№41 и 48 поселка Нахабино.

«В обоих учреждениях исправно проводят воспитанникам термометрию, разделяют потоки, поддерживают чистоту и порядок на кухне», – отмечается в материале.

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20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.