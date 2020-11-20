РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. В рамках программы губернатора Московской области в текущем году в подмосковной Балашихе планировали установить пять больших детских игровых площадок, работы перенесены на 2021 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Места для установки детских площадок были выбраны голосованием на портале «Добродел», которое проходило с 15 по 23 февраля. Жители выбирали их из 213 предложенных адресов. В голосовании участвовало более 4 тысяч человек.

«Пять детских игровых площадок установят во дворах Балашихи по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году. Мероприятия перенесены с 2020 года», - говорится в сообщении.

Их установят на улицах: Летная, дом №2 (площадку обустроят на бульваре Нестерова); Советская, дом №56; Майкла Лунна, дом №8; Граничная, дом №40 в микрорайоне Железнодорожный, Лесные поляны, дом №3 в микрорайоне Кучино.