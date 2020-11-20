РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 ноя. В Домодедове с поличным поймали нарушителей, сбрасывавших строительный мусор в лесу вблизи микрорайона Центральный, сообщается в группе ГКУ МО «Мособллес» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе мероприятия «Антимусорный лес» сотрудники Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» на территории Домодедовского участкового лесничества выявили нарушение лесного законодательства. Вблизи микрорайона Центральный были с поличным пойманы нарушители, высыпавшие строительные отходы на лесной участок. При осмотре участка лесная охрана обнаружила еще навалы строительного мусора. В результате засыпки корневых шеек повредились 49 деревьев.

«Ущерб, причиненный лесному фонду, очень значительный. Виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», - сказал начальник отдела организации лесной охраны Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Лысенко.

Работники лесничества провели фото- и видеофиксацию нарушения, а затем вызвали сотрудников УМВД России по городскому округу Домодедово, которые оперативно прибыли на место и арестовали грузовик, отправив его на спецстоянку для дальнейших следственных действий.