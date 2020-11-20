РИАМО – 20 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении Дениса Буцаева на пост гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО), сообщает Газета.ru.

«Отмечается, что он назначен на пост сроком на три года», - говорится в материале.

Ранее этот пост занимал Илья Гудков, но его уволили в конце октября.

Буцаев был гендиректором РЭО до ноября 2019 года, а затем принял решение досрочно прекратить свои полномочия. После этого он занимал должность первого заместителя губернатора Белгородской области.​