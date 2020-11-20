РИАМО - 20 ноя. В ближайшие один-два часа и до 06:00 21 ноября в Московской области ожидаются мокрый снег и гололед, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Ожидается мокрый снег переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, гололед», - говорится в сообщении.

Также в регионе прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывам до 11-16 метров в секунду. Местами в области будет сильная гололедица.

Граждан призывали быть предельно осторожными и внимательными. Стоит воздержаться от поездок. Пешеходам на улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не парковаться и не стоять под деревьями.

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра на пятницу.