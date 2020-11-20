РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 ноя. Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в селе Трубино городского округа Щелково, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

19 ноября в 21:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Трубино.

«Пожар был ликвидирован в 23:22, пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены три единицы техники и 11 человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают: при возникновении ЧС необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости незамедлительно обращаться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.